На канале «Культура» покажут репортаж из Всеволожского района

Всеволожский район стал героем очередной телепередачи «Письма из провинции», которая каждую неделю выходит на канале «Культура».

Зрителям покажут четыре сюжета: в первом сюжете благочинный Всеволожского района протоиерей Роман Гуцу расскажет о трагической судьбе последних представителей рода помещиков Всеволожских. Второй сюжет будет посвящен еще одной трагической странице нашей истории – депортации ингерманландских финнов из Ленинградской области. Третий сюжет посвящен уникальному карантинному центру диких животных «Велес», который расположен в деревне Рапполово. Руководит этим центром Александр Федоров.

И, наконец, последний рассказ – о нашем знаменитом земляке Сергее Андрееве. Сергей Валентинович Андреев проживает во Всеволожске. А много лет назад в составе десантных войск он проходил военную службу в Демократической Республике Афганистан, где во время спецоперации в Панджшерском ущелье подорвался на мине. Чудом остался жив, но врачам пришлось ампутировать ему часть ноги. Несмотря на это, Сергей Валентинович стал заниматься парашютным спортом. Сейчас он – член сборной команды России, призер и победитель международных соревнований по прыжкам с парашютом среди людей с ограниченными возможностями.

Программа «Письма из провинции», посвященная Всеволожскому району, запланирована на пятницу, 12 апреля. Начало программы – в 15 часов 10 минут.

Людмила ОДНОБОКОВА