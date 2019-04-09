Завершено строительство нового пожарного депо в Янино

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию пожарного депо в Янино-1.

Разрешение на строительство было выдано администрацией Заневского поселения летом прошлого года. Здание пожарной части возводила Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области на средства инвесторов.

Пожарное депо на улице Ясной, д. 7 рассчитано на три машиновыезда. Дежурство будут нести 46 спасателей. Внутри разместятся диспетчерская, комната персонала и хозяйственное помещение. Уже приобретены две пожарные машины, 50-метровая лестница, инвентарь и обмундирование.

Площадь двухэтажного здания составляет около тысячи квадратных метров, стоимость — около 109 млн рублей.

Пожарная часть будет обслуживать Заневку, Янино, Колтуши и близлежащие населенные пункты.