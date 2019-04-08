Школьник из Кудрово представит Ленобласть на всероссийском этапе конкурса «Живая классика»

Ученик Центра образования «Кудрово» Глеб Булгаков победил на региональном этапе Международного конкурса юных чтецов «Живая классика», который проходил в Ленинградском областном центре развития творчества одарённых детей и юношества «Интеллект».

На этом этапе за право представлять Ленинградскую область боролись 54 участника. Все они – победители муниципальных этапов конкурса, одержавшие победу на классных и школьных этапах. Во время выступления каждый из них представил на суд жюри свое прочтение выбранного литературного произведения. Глеб Булгаков читал рассказ А. П. Чехова «Радость».

Кроме него победителями регионального этапа в Ленинградской области признаны: Никита Терещенко из Школы № 9, Сосновый Бор (А. Логинов «Монолог старой парты») и Борис Луконин из Лицея № 8, Сосновый Бор (Г. Горин «Хорошее воспитание»). Всех их в мае ждет поездка в «Артек», где они продолжат соревнования на всероссийском уровне.

Напомним, в марте во Дворце творчества Всеволожского района прошел муниципальный этап конкурса юных чтецов «Живая классика». Участие в нем приняли 58 учащихся из 23 школ района.

Глеб Булгаков победил в номинации «За артистичность и сценическую культуру» и по количеству набранных баллов получил возможность представлять Всеволожский район на региональном этапе.

Фото Антона КРУПНОВА из архива