Погода готовит испытания дорожникам Ленобласти

По прогнозам синоптиков, Ленинградскую область в первой половине недели ожидают сильные дожди. В связи с этим дорожные службы региона области обеспечат отвод воды с проезжей части.

Это позволит предотвратить подтопление и разрушение основания региональных трасс. Соответствующее указание было получено от комитета по дорожному хозяйству региона.

За минувшие выходные дорожники произвели ямочный ремонт на территории в шесть тысяч квадратных метров на региональных трассах Всеволожского, Ломоносовского и Выборгского районов. В процесс были задействованы до 200 единиц спецтехники и 160 дорожных рабочих. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Отметим, что о качестве обслуживания областных магистралей можно сообщить на горячую линию в диспетчерскую службу «Ленавтодора» – 8 (812) 251-42-84.