«Открытое татами» прошло во Всеволожске

Во Всеволожске 7 апреля состоялось физкультурно-спортивное мероприятие «Открытое татами – 2019». Мероприятие проводилось в рамках подготовки начинающих спортсменов к спортивным состязаниям и повышения квалификации судей, и не являлось официальным соревнованием.

Традиционно в мероприятии приняли участие начинающие спортсмены организаций ИКО Мацушима, Федерации киокушинкай каратэ Ленинградской области спортивного клуба «Беркут» (KWF) и спортсмены Федерации IKU Russia. Турнир проводился на двух татами.

В ходе состязаний были разыграны 19 комплектов наград различного достоинства. Финалом мероприятия стал уникальный бой между мамами юных спортсменов, которые также занимаются в залах организации МОО «Федерации каратэ киокусинкай». Рузанна Капина и Анна Кузнецова поделили между собой пьедестал почета.

Событие состоялось при непосредственной поддержке администрации Всеволожской школы олимпийского резерва. Организатором мероприятия выступила МОО «Федерация каратэ киокусинкай».