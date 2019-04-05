Стартовал отбор на конкурс «Голос Всеволожского района»

Районный вокальный конкурс «Голос Всеволожского района 2019» в этом году проводится в четвертый раз и является одним из главных событий IX межмуниципального фестиваля культурных инициатив «Вдохновение». Вокальное состязание посвящено Году театра в России, Году здорового образа жизни в Ленинградской области и приурочено к Международному Дню защиты детей.

Первый этап (отборочный тур) в форме прослушивания аудиозаписей будет проходить до 10 мая. Результаты отбора участники конкурса узнают до 17 мая. Второй этап проводится 1 июня в рамках районного праздника, посвященного Дню защиты детей в КДЦ «Южный». Конкурсанты исполнят одно произведение, не участвовавшее в первом этапе.

Победителя определят путем прямого подсчета количества голосов всех членов жюри. Учредителем конкурса выступает администрация Всеволожского района. В состав жюри входят профессиональные специалисты в области вокального песенного искусства. Победители и участники конкурса награждаются дипломами и подарками.