Сколько заплатят сотрудникам завода «Форд» во Всеволожске?

Средний размер компенсации сотрудникам завода «Форд» во Всеволожске составит около 600 тысяч рублей. Об этом сегодня, 5 апреля, рассказали представители профсоюза сотрудников предприятия на встрече с областными и местными чиновниками, которая прошла в КДЦ «Южный», во Всеволожске.

Как отметил председатель ППО «Форд» Михаил Сергеев, нужно обязать руководство предприятия правильно распределить финансы. По его словам, объем компенсаций для всех закрывающихся заводов в мире составил 200 млн долларов и 3% от этой суммы будет выплачено работникам всеволожского предприятия. Не все сотрудники согласны с условиями увольнения, но как отмечали собравшиеся, иногда худой мир лучше доброй ссоры.

– Ситуация нестандартная, – откровенно отметил председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградкой области Алексей Брицун. – Стабильный рынок труда во Всеволожске залихорадило. Сегодня наши специалисты расскажут о вакансиях, а также программах по переобучению персонала. Что касается сотрудников предпенсионного возраста, то прорабатывается вопрос досрочного выхода на пенсию. Сегодня в банке вакансий Ленинградской области 20 тысяч свободных мест, около 70 процентов – рабочие специальности. В данный момент три предприятия во Всеволожском районе готовы трудоустроить сотрудников завода.

Областные чиновники проинформировали, что правительство 47-го региона ведет переговоры с двумя инвесторами, заинтересовавшимися мощностями компании «Форд» во Всеволожске. Ленинградская область предоставит преференции для производителей автомобилей, которые придут на место компании.

– Я уверен, что площадки будут востребованы инвесторами, – подчеркнул на днях заместитель председателя областного правительства Дмитрий Ялов. – Благодаря специальным условиям для инвесторов правительство постарается сохранить производство автомобилей на высвобожденных площадках. Вариант автопроизводства – среди приоритетов. В регионе создана гибкая система налоговых льгот. Думаю, это станет серьезным стимулом для инвесторов.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА