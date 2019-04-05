Рождение «Фавора»

Лучший показатель того, что культура развивается, – это когда появляются новые коллективы. Создать творческий коллектив – идея дерзкая, захватывающая, особенно в таком сложном жанре, как «театр песни». Театр песни «Фавор» появился во Всеволожске совсем недавно – в ноябре 2018 года. И уже успел показать два концерта, причем получил восторженные отзывы.

«Своими искренними, зажигательными песнями они доставили нам огромное удовольствие», – написали зрители в газету «Всеволожские вести». – «С их концертов люди выходили в приподнятом настроении, воодушевлённые, с надеждой на новые встречи…»

Что такое театр песни, мы попросили рассказать его руководителя Елену Михайловну Маслову: «Все артисты нашего театра имеют профессиональное музыкальное образование. И мы хотим передать всеволожским зрителям то, чему научили нас преподаватели. Наши педагоги всегда акцентировали внимание на эстетике музыкального образа. Они учили, что в исполнении песни всё должно соответствовать содержанию. Как Антон Павлович Чехов говорил: «В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли»… Так и в песне должно быть единое целое: и костюм, и манера поведения на сцене, и подача в звуковом плане. Исполнить песню нужно так, чтобы зритель ощутил, в каком времени она была написана. Это как мини-спектакль».

Поначалу костюмы артисты театра песни «Фавор» купили за свои деньги. Используют свои личные инструменты. Выступают они там, где это возможно, под живую музыку. В «Фаворе» звучат скрипка, аккордеон, фортепиано и флейта. Со временем артисты планируют найти барабанщика, а ещё мечтают о трубе и саксофоне. На сцене вокалисты театра движутся элегантно, пританцовывают, а в это время за их спиной идёт видеоряд. В их репертуаре – песни разных лет, но предпочтение они отдают богатой мелодической окраске. Это – произведения из репертуара Муслима Магомаева, Майи Кристалинской и другие. «Хотелось бы, чтобы молодое поколение знало, что такое мелодия», – комментирует Елена Маслова.

Сама Елена Михайловна выросла в творческой среде. Её отец был врачом, но, помимо этого, окончил режиссёрские курсы, мама до медицинского института училась в театральном училище, и в семье было принято организовывать по праздникам «капустники». С детства впитав в себя любовь к творчеству, Елена Михайловна Маслова пошла учиться в музыкальное училище по классу «хоровое дирижирование»…

В 2019 году с 4 по 9 января в Санкт-Петербурге состоялся Международный конкурс­-фестиваль искусства и творчества «Преображение». В этом году он проходил под названием «Рождество в Санкт-­Петербурге». И там Елена Маслова стала лауреатом I степени в категории «Маэстро» среди вокалистов.

Кроме того, в театре песни «Фавор» есть свой поющий ведущий Василий Мартин. Есть собственный композитор Татьяна Курсова. Наталья Реброва руководит своей эстрадной студией. Чавдар Смоков имеет собственную студию звукозаписи, а кроме того – он гитарист и вокалист «Фавора». Вокалист Артур Майбурт давно и успешно выступает на «караоке-баттлах» в Санкт-Петербурге (в последнее время движение «караоке-баттлов» приобретает большую популярность). Помимо этого, Артур Майбурт играет на флейте и на фортепиано. Анна Сударева – профессиональная скрипачка, за её спиной – опыт гастролей за рубежом, в том числе в Японии. А ещё в «Фаворе» блистает известный в Санкт-Петербурге вокалист Роман Лиманский. И самый молодой участник основного состава этого коллектива – Анна Ильина, которая играет на аккордеоне. Кроме того, к театру песни примкнули студенты третьего курса театрального отделения Ленинградского областного Колледжа культуры и искусства.

И вот таким составом они сейчас проводят репетиции… на квартире у Елены Масловой. Она со своей семьёй живёт в микрорайоне Бернгардовка, Чавдар Смоков тоже проживает во Всеволожске, Артур Майбурт – в Янино, а все остальные приезжают на репетиции из Санкт-Петербурга. И так – три раза в неделю.

Первые шаги творческого коллектива – самые сложные. Необходимо, чтобы тебя услышали, и кто-то в первый раз доверил сценическую площадку. Без помощников тут не обойтись. В судьбе этого коллектива большую роль сыграли Е.Н. Хорошева, депутат МО «Город Всеволожск» по 1-му округу, и общественный деятель микрорайона Бернгардовка Н.Н. Цибаева. Они стали хлопотать о новом музыкальном коллективе и подключили к этому депутата 4-­го округа г. Всеволожска П.В. Попову. Благодаря стараниям этих трёх женщин на коллектив обратила внимание директор Всеволожского Центра культуры и досуга Л.А. Горобий. И вот 23 февраля на малой сцене Всеволожского ЦКД состоялся их дебют. Дебют был очень успешным, и тут же последовало приглашение на Международный женский день. В этот день театр песни «Фавор» выступил уже на большой сцене Всеволожского ЦКД. Для этого артисты специально подготовили программу, которая называется «Посвящение женщине». А сейчас они работают ещё над одной программой, которая называется «Мы из будущего». В ней обыгран сюжет известного фильма Андрея Малюкова «Мы из будущего». И в концерте будут участвовать студенты театрального отделения Ленинградского колледжа культуры. Молодые люди будут «перемещаться» от обычных посиделок вокруг костра в полуразрушенный сельский клуб, а артисты театра «Фавор» в это время будут исполнять песни военного времени.

7 мая во Всеволожский Центр культуры и досуга по адресу: Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 110, планируется встреча ветеранов Всеволожского района, на которую «Фавор» пригласил председатель районного Совета ветеранов А.А. Калашников. А 9 Мая театр «Фавор» вы можете услышать во время торжественного мероприятия на Румболовской горе. Они готовы выступать на районных мероприятиях и в дальнейшем, чтобы приносить людям радость.

Выступления – серьёзные, программы рассчитаны на два отделения по 45 минут, а репетиции по-прежнему проходят на квартире в Бернгардовке. «Если мы возьмём ещё и барабанщика, то соседи точно не выдержат», – шутит Елена Маслова. Хотелось бы, чтобы у этого коллектива во Всеволожске появилось своё постоянное пристанище – для репетиций, для творческих встреч. Впрочем, мы надеемся, что у «Фавора» всё впереди.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА