Команда «Колтуши» сыграет в финале НХЛ

Любительская хоккейная команда из Всеволожского района «Колтуши» примет участие в финале Ночной хоккейной лиги в дивизионе «Лига чемпионов 40+». Об этом стало известно в ходе сегодняшней жеребьевки финала НХЛ с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Определение составов групп финала НХЛ в дивизионе «Лига чемпионов 40+» проходило в Рощино благодаря победе хоккейной команды «Флагман» в прошлом году, а также успеху в дивизионе «Любитель 18+ Лига Мечты» команды «Марс Волхов».

Напомним, в прошлом году Хоккейная команда «Флагман» завоевала главный трофей Ночной хоккейной лиги – Кубок Крутова среди любителей. Тогда в решающем матче «Флагман» встретился с командой «Торнадо» из Республики Татарстан и одолел ее со счетом 3:0. К победе «Флагман» привел Валерий Покровский – в прошлом хоккеист петербургского СКА и московского «Спартака».

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти