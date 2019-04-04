Фермерам Ленинградской области облегчат доступ в сетевые магазины

Во Всеволожском районе реализуют пилотный проект по продаже сельхозпродукции «shop-in-shop» (магазин в магазине). В крупном сетевом магазине на площади в шесть кв. метров будет выставлена фермерская продукция.

– В данное время обсуждаются вопросы, связанные с запуском первого магазина, – отмечает глава Ассоциации крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда. – Скорее всего, он откроется в Петербурге. В ходе разработки проекта удалось договориться с ритейлерами, которые пошли на уступки и предложили взаимовыгодные условия для сотрудничества. Например, сетевые компании существенно снизили аренду, приняв во внимание тот факт, что фермерская продукция будет представлена на небольшой площади.

По словам Михаила Шконды, соглашение о поставках продукции в первый магазин достигнуто с тремя кооперативами. Пункты продаж «shop-in-shop» в дальнейшем планируется открыть во всех районах Ленинградской области. В данный момент идет работа над созданием бренда для торговых точек.

– В прошлом году специализированный магазин по продаже сельхозпродукции был открыт во Всеволожском районе, – рассказал собеседник. – Нынешний пилотный проект «shop-in-shop» создан с учетом прежних недоработок. Путь на полку магазина лежит в плоскости маркетинга. Поэтому мы усовершенствовали и дополнили механизм, наладив сотрудничество с сетевиками. Думаю, что благодаря проекту поток покупателей фермерской продукции заметно увеличится.

Ирэн СААКЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива