Из Всеволожского района в весенний призыв в армию отправятся 250 новобранцев

Во Всеволожском районе вручение повесток на явку в военкомат в рамках весеннего призыва началось 1 апреля.

В этом году председателем районной призывной комиссии стал глава администрации Андрей Низовский. Задание по призыву для Всеволожского района выросло. Это связано с тем, что количество призывников, в связи с активным развитием района, отнюдь не уменьшилось. И потому в ряды Вооруженных сил РФ призовут 250 человек в рамках 20 «отправок».

Желание проходить альтернативную службу в этом году выразили четверо призывников. В высшие военные учебные заведения идут 42 юношей и девушек. У нас есть девушка, которая подала документы в Краснодарское летное училище. Она мечтает стать летчиком.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО