Всеволожск благоустроят за два месяца

На два месяца рассчитана программа весеннего благоустройства, озеленения и санитарной очистки Всеволожска. О ее деталях рассказали в ходе объезда города, организованного главной районной администрации Андреем Низовским.

26 апреля состоится большой общегородской субботник. До этого срока коммунальные службы восстановят поврежденные за зимний период объекты благоустройства, отремонтируют и покрасят парковые и дорожные ограждения, детские и спортивные площадки, ликвидируют несанкционированные объявления и рекламные конструкции и многое другое. Уже сейчас в администрации работает штаб по взаимодействию с жилищно-коммунальными предприятиями и прочими организациями.

Также этой весной районные власти надеются при поддержке жителей изменить к лучшему ситуацию со стихийными свалками старых покрышек. В ходе объезда Андрей Низовский посетил новую площадку для складирования старых автомобильных покрышек, организованную на ул. Евграфова. В прошлом году по его инициативе была достигнута договоренность с предприятием, согласившимся бесплатно принимать шины на переработку.

Андрей Низовский считает, что окончательно избавить город от гор старых покрышек сможет только изменение идеологии:

– Сейчас, в преддверии сезонной смены автомобильной резины, мы разослали письма и провели личные встречи с владельцами шиномонтажных мастерских. Просим их не выбрасывать десятки старых колес возле контейнерных площадок, а отвезти их на специальный склад временного хранения на улицу Евграфова. Сработает ли эта инициатива – посмотрим. Площадка только что открылась – буквально сегодня там появится большой информационный баннер. Но и без всякой рекламы люди уже везут туда колеса, правда не шиномонтажные мастерские, а только частные лица. Это наши особо радеющие за экологию граждане, за что им отдельное спасибо.