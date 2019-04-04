Во Всеволожске определяют фронт дорожных работ

Комплексный ремонт улиц во Всеволожске стартовал. Для осмотра мест предстоящих работ и оценки состояния объектов, отремонтированных в прошлом году, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский совершил традиционный объезд города.

Точками особого внимания стали объекты основных программ, которые предстоит реализовать в текущем сезоне, а также места, судьба которых особенно волнует жителей города. Один из главных объектов – Всеволожский проспект. В этом году будет произведен ремонт дорожного покрытия и тротуаров от железнодорожной станции Всеволожская до Колтушского шоссе.

Также уже объявлены конкурсные процедуры на ремонт дорожного покрытия на ул. Почтовой на участке от ул. 1-я Линия до ул. 4-я Линия, на ул. Победы, на ул. Невской от Народной до Центральной, на ул. Евграфова от Октябрьского пр. до ул. Антоновской, на ул. Антоновской от Евграфова до Пермской, на Алексеевском пр. от Колтушского шоссе до пр. Грибоедова, на ул. Народной от дома 10 до ул. Невской. Кроме этого, будет устроена пешеходная дорожка по ул. Невской. Это первый этап, а в рамках второго этапа планируется ремонт ул. Связи от Первомайского пр. до ул. Южной, ул. Вокка от ул. Ленинградской до торговой зоны у стадиона Лицея № 1, ул. Южной от ул. Связи до ж/д переезда.

– В минувшем сезоне нами привлекалась независимая экспертиза, оценивавшая качество выполнения дорожных работ, и подрядчики понимали, что выгоднее работать на совесть, чем потом неизбежно исправлять огрехи в рамках гарантийных обязательств. Да, объемы дорожного ремонта в прошлом году были колоссальные – финансирование втрое превысило объем средств, который выделялся за предшествующие три года! К выбору подрядных организаций мы отнеслись очень внимательно и «мастеров», способных закатать под асфальт на одной только улице 12 канализационных колодцев, – а такой случай вскрылся как раз во время прошлогодних ремонтных работ, – среди них больше нет. Цель на этот год – полностью привести дороги города в порядок! Это непросто, но это возможно – есть четкий план действий, финансирование. По объемам, думаю, даже превысим прошлогодние показатели, – заявил Андрей Низовский.