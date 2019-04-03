Театральный фестиваль «Всеволожская весна – 2019» дарит бесплатные спектакли

Во Всеволожском районе и в Санкт-Петербурге с 10 по 21 апреля пройдет Театральный фестиваль «Всеволожская весна – 2019».

Фестиваль проводится для жителей Всеволожского района на безвозмездной основе. Билеты выдаются во Всеволожском центре культуры и досуга (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110) на кассе.

Справочную информацию о наличии свободных мест на спектакли жители могут получить по телефонам 8 (813-70) 23-633, 46-791; Лесколовский Дом культуры – по телефону 8 911 299-26-23.