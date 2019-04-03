Съезд с КАД в Сертолово и Парголово полностью перекроют

В ночь с субботы на воскресенье на два часа будет полностью перекрыт съезд с внешнего кольца КАД в направлении города Сертолово и поселка Парголово.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», что с 01.00 до 03.00 7 апреля перекроют съезд с КАД на пересечении с Выборгским шоссе.

Ограничение связано с работами по техническому обслуживанию элементов наружного освещения – будет произведена замена ламп, проведена проверка работоспособности оборудования и замеры уровня освещенности.

Отметим, данные работы были запланированы на 3 марта, но в связи с ухудшением погодных условий перенесено на более поздний срок.