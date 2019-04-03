Всеволожские ориентировщики открыли весенний сезон

В Геленджике с 28 по 31 марта проходили Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Черное море – 2019», в которых приняли участие воспитанники Всеволожского клуба «Ингрия».

У ребят было четыре сложных соревновательных дня: 1 день – кросс-классика (35 мин), 2 день – кросс-лонг-общий старт (70/60 мин), 3 день – кросс-лонг (75/60 мин), 4 день – кросс-классика (50/45 мин).

Наши спортсмены каждый день приносили в копилку команды медали:

Мария Ерина (Ж14), 1 место (1 день), 2 место (2 день) – Всеволожский центр образования;

Диана Кургузкина (Ж16), 3 место (3 день), 1 место (4 день) – учащаяся Всеволожской школы № 2;

Степан Александров (М16), 3 место (1,4 день), 1 место (2, 3 день) – учащийся Романовской школы;

Кристина Смирнова (Ж20), 3 место (1 день), 2 место (2, 4 день) – студентка НГУ им. П. Ф. Лесгафта;

Даниил Ботыгин (М20), 3 место (2, 4 день) – студент НГУ им. П. Ф. Лесгафта;

Светлана Зайцева (Ж21К), 1 место (все дни) – тренер во Всеволожской спортивной школе олимпийского резерва (ВСШОР);

Полина Кирьянова (Ж21К), 2 место (4 день) – тренер в ВСШОР.

Екатерина БЛИНОВА