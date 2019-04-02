Центр «Велес» спасает больную львицу

Львице Симоне, которая не так давно стала обитательницей Центра реабилитации диких животных «Велес» в Рапполово, на днях провели операцию в одной из ветеринарных клиник Москвы. Из-за неправильного содержания у маленькой хищницы развилась тяжелая форма рахита, вследствие которой животное во взрослом возрасте могло лишиться возможности самостоятельно передвигаться.

Примечательна история появления Симоны в «Велесе». В середине января на проспекте Энергетиков в Санкт-Петербурге жители, выгуливавшие собак, заметили необычное животное – в сугробе сидела небольшая львица. Сначала шокированные петербуржцы решили, что «кошечка» гуляет сама по себе, но быстро выяснилось, что у экзотического животного есть хозяин.

Владелец хищника купил львенка через объявление в интернете. Однако Симона росла слишком быстро, ей требовалось все больше еды, медицинское обслуживание и внимание. Владелец был не прочь сбыть львицу с рук, но не бесплатно. Защитники животных объявили сбор средств. Деньги неравнодушные петербуржцы собрали меньше чем за сутки, после чего передали Симону в Центр реабилитации диких животных «Велес».

Осмотрев львицу, ветеринары пришли к выводу, что ей необходима операция на обе лапки – с этой целью она и была направлена в столичную ветеринарную клинику. Пока ей прооперировали только одну лапу, сообщили в официальной группе центра в социальной сети «ВКонтакте». Скоро львица вернется в свой новый дом.

Как ранее сообщали специалисты, таких операций со временем может понадобиться несколько. Если дефект с возрастом не выправится и будет доставлять животному неудобство, для нормального перемещения придется проводить корригирующие остеотомии.

Светлана ЗАВАДСКАЯ