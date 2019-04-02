«Кузькины сыны» победили на Фестивале молодежных команд КВН

В преддверии Дня смеха, 31 марта, в Кузьмоловском Доме культуры прошел Фестиваль молодежных команд КВН Всеволожского района.

На фестивале встретились пять команд из разных уголков района: команда «Два слова» из Бугров, команды «Цензура» и «Кому за» из Заневки, команда «Кузькины сыны» из Кузьмоловского и команда «Папа крут» из Свердловского поселения.

На сцене развернулась нешуточная борьба за звание лучшей команды района. Первое место заслуженно получили «Кузькины сыны», второе присудили команде «Два слова», третье – «Кому за». Но самое главное в таких мероприятиях вовсе не победа, а все те положительные эмоции, которые получают ребята, выступая перед зрителями.

Организатором этого праздника юмора выступил отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям районной администрации.

Екатерина КОРОЛЕВА