День смеха в Молодежном центре «Альфа» отметили авторскими шутками

Во Всеволожском молодежном центре «Альфа» необычно отметили День смеха. 1 апреля здесь прошло стендап-выступление Кирилла Степанова, который является частым гостем центра. На этот раз он решил подарить ребятам хорошее настроение, выступив с собственными шутками.

Кирилл рассказал, что стендап в «Альфе» для него не первый. Во время службы в армии ему довелось выступать с авторскими шутками перед довольно большой аудиторией. Молодой человек признался, что перед выходом на сцену он переживал. Впрочем, его волнение оказалось напрасным. Времени на подготовку у начинающего комика было совсем немного, около десяти дней, но ему удалось уложиться в заданные сроки. Он выступил с шутками на житейские, близкие многим темы.

Отметим, Кириллу 22 года, он учится в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения. Молодой человек рассказывает, что в центре «Альфа» он с удовольствием посещает спортзал.

Екатерина КОРОЛЕВА