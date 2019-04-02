Внук легендарного летчика посетил Всеволожск

В Музее-усадьбе «Приютино» 29 марта прошла встреча краеведов и ветеранов микрорайона Котово Поле с Владимиром Преображенским, внуком Героя Советского Союза, командира 1 Гвардейского минно-торпедного авиационного полка Евгения Преображенского, именем которого названа одна из улиц города Всеволожска.

Место выбрано не случайно – в музее хранятся личные вещи Евгения Преображенского – белый генеральский мундир с фуражкой и поясным кортиком. По воспоминаниям Льва Тимофеева, эти вещи ему передала в 1965 году в Москве Таисия Преображенская, вдова Евгения Николаевича. Сначала они пополнили коллекцию создающегося краеведческого музея, а затем остались в открывшемся литературном музее «Приютино». Это единственные подлинные вещи Героя Советского Союза, хранящиеся в музеях Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Мундир генерал-полковника ВВС ВМФ Евгения Преображенского находится на его родине в школьном музее в селе Волокославино Вологодской области.

Владимир Владимирович ответил на вопросы краеведов, рассказал о себе, о своей семье, прокомментировал несколько семейных фотографий военной и послевоенной поры, которые он прислал накануне встречи. Впервые Владимир Владимирович рассказал семейную легенду о том, как его дед Евгений Преображенский вывез из блокадного Ленинграда Клавдию Шульженко. В послевоенные годы Клавдия Шульженко пыталась навестить своего спасителя в Москве, но его жена Таисия Николаевна не пустила её в квартиру.

На встрече была назначена дата проведении конференции, посвящённой 110-летию со дня рождения Евгения Преображенского. Внук летчика дал согласие принять в ней участие. 12 сентября на конференцию соберутся краеведы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, занимающиеся историей 1 Гвардейского минно-торпедного авиационного полка, а также краеведы из Вологодской области.