На дорогах Ленинградской области начался весенний ремонт

За минувшие выходные в Ленинградской области отремонтировано почти 2,5 тыс. кв. метров дорог и сброшено 32 километра снежных валов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства 47-го региона.

Из-за прогнозируемых синоптиками температурных качелей – утром гололедица, а днем потепление до +9 – подведомственным ДРСУ дано указание запускать асфальтовые заводы. Благодаря этому вместо ямочного ремонта будут произведены большие обновления верхнего слоя асфальта.

Напомним, что с сегодняшнего дня областные трассы закрыты на просушку. Запрет касается машин с превышением нагрузки на каждую ось более пяти тонн при проезде по асфальтобетонным дорогам и более трех тонн при проезде по гравийным дорогам.

Контроль за весовым контролем возложен на специалистов ГКУ «Ленавтодор» и районные службы, ответственные за содержание магистралей (ДРСУ).

Фото Антона КРУПНОВА из архива