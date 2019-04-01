Комитет госжилнадзора и контроля проведет выездной прием во Всеволожске

В актовом зале администрации Всеволожского района 3 апреля с 16.00 до 18.00 представители комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области проведут выездной прием с жителями Всеволожского района по вопросам управления, содержания и использования жилищного фонда.

Место проведения: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. Прием осуществляется по предварительной записи по телефону: 8 (813-70) 23-538.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива