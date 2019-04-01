Команда Всеволожского района прошла в финал Фестиваля молодых избирателей

В Тосненском районном культурно-спортивном центре 29 марта Леноблизбирком провел заключительный отборочный этап XI Фестиваля молодых избирателей Ленинградской области.

В третьем этапе приняли участие девять команд. Среди них представители Всеволожского района: «PATRICK» (Всеволожский агропромышленный техникум), «Альфа-Молодежь» (Молодежный центр «Альфа»).

В ходе выступлений команды представили «Визитку» и домашнее задание на тему: «Муниципальные выборы нужны, муниципальные выборы важны».

Как сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Ленобласти, по решению жюри первое место завоевала Гатчинская команда «МИГ-8», на втором месте – «Восход» из Кировского района, на третьем – Всеволожская «Альфа-Молодежь». Кроме того, по решению жюри, в финал прошла Тосненская команда «Жить в кайф», занявшая четвертое место.

Эти команды примут участие в финале XI Фестиваля молодых избирателей Ленинградской области, который пройдет 5 апреля в Гатчине.

Напомним, первый и второй отборочные этапы прошли ранее в Волхове и поселке Горбунки Ломоносовского района. В финале Фестиваля будут соревноваться 12 команд.