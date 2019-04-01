В учреждениях культуры создают доступную среду

Правительство Ленобласти распределило субсидии муниципалитетам на закупку нового оснащения и оборудования учреждений культуры. На выделенные средства в них будет создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Поддержку получат в том числе учреждения Всеволожского района. В частности, в КДЦ «Южный» появятся бегущая строка и мнемосхема – тактильная карта помещения с указанием путей следования, концертный зал будет оборудован креслами для слабослышащих, на входе установят пандус. А во Всеволожском центре культуры и досуга будет оборудован пандус и кнопка вызова.

Доступная среда также будет создана в Информационно-досуговом центре «Старая Ладога» в Волховском районе и в Театре драмы и кукол «Святая крепость» в Выборге.