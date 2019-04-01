Всеволожские бойцы достойно выступили на турнире в Санкт-Петербурге

В минувшие выходные состоялись Открытое первенство и Открытый чемпионат Кировского района Санкт-Петербурга по киокусинкай «Кубок побратимов» на призы Главы администрации района.

В соревнованиях принимали участие более 400 спортсменов различных клубов и федераций, практикующих киокусинкай каратэ. Организатором турнира выступила Ассоциация киокусинкай Санкт-Петербурга (АКР России). Обширная программа соревнований включала в себя состязания по ката и кумитэ.

МОО «Федерация каратэ киокусинкай» (г. Всеволожск) под руководством Семена Акимова представляли спортсмены в разделе кумитэ. В непростых поединках Ангелина Булгарева завоевала золото, а Стэфан Михайлов – бронзу.