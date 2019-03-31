«Я верю: театр будет всегда»

27 марта международная театральная общественность отмечала Всемирный день театра. Конечно, этот праздник прежде всего для тех, кто живет и дышит воздухом театра по ту сторону театрального занавеса от зрителя.

«Любите ли вы театр? – прозвучал почти риторический вопрос больше столетия назад от «Неистового Виссариона» (Белинского). – Любите ли вы его так, как люблю его я? Со всем неистовством моей души…» И накануне Всемирного дня театра в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге собрались люди, каждый из которых мог повторить со знанием дела слова статьи классика. Художественные руководители и режиссеры всех пяти государственных театров 47-го региона, первый заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Н.П. Емельянов рассказали журналистам о том, как в год, объявленный президентом В. Путиным Годом театра, живут областные театры. Насколько повысилась их доступность для населения, о государственной поддержке и техническом развитии одного из самых востребованных видов искусства, о его роли в современной жизни.

Впервые в подобной пресс-конференции приняли участие и актеры, хорошо знакомые зрителям не только по театральным постановкам, но и по работе в кино. Например, Илья Носков, сыгравший немало ролей в различных сериалах, признался, что все-таки главным делом своей жизни он считает театр. И не какой-нибудь, а именно «Театр на Васильевском», где сложился на редкость творческий, работоспособный и дружный коллектив единомышленников. Роман Агеев, актер Театра «На Литейном», которого всеволожский зритель узнал и полюбил по знаковой роли в премьерном спектакле прошлого театрального сезона – «Антарктида», показанного в рамках фестиваля «Всеволожская театральная весна», рассказал о новой театральной работе. Начались репетиции нового спектакля Театра «На Литейном – «Лавр» по роману Евгения Водолазкина, где Агеев сыграет главную роль.

О новых спектаклях и проектах, о перспективах в целом театрального дела и каждого театра в отдельности, о жизни театра в эпоху перемен и безграничных возможностях этого вида искусства говорили все ведущие режиссеры государственных областных театров. И, конечно, ответили на вопросы журналистов. В частности, на вопрос, как трансформировался фестиваль, задуманный и рожденный во Всеволожске, то есть «Всеволожская театральная весна», художественный руководитель и директор «Театра на Васильевском», он же теперь – председатель организационного комитета фестиваля, В.Д. Словохотов ответил так:

– Прежде всего, хочу отметить, что мы получили довольно серьезные преференции на проведение этого фестиваля от правительства Ленинградской области. В том числе материальные. Да, он изменил формат, расширил свои рамки до международного, потому что в фестивале в этом году примут участие театры Словении и Сербии, Эстонии и Латвии. Кроме московских театров – а это замечательный театр имени Моссовета и Кама Гинкас, который является главным режиссером Московского ТЮЗА, это еще и театры из Челябинска, Тюмени, Саратова. Все привезут свои лучшие спектакли, которые увидят зрители Ленинградской области.

В прошлом году «гвоздем» фестиваля был выдающийся режиссер, актер и музыкант Эмир Кустурица со своим оркестром, в этом году будет не меньше сюрпризов и подарков для зрителей, но откроет его опять на сцене Всеволожского Дома культуры 10 апреля наш Государственный губернаторский оркестр «Таврический» вместе с Семеном Альтовым. Он готовит новую программу, и я уверяю, это будет очень интересно и неожиданно. Да, мы сохранили традиции фестиваля, хотя он изменил даже название, теперь это ЛОФТ, то есть Ленинградский Областной Фестиваль Театров. Расширились границы фестиваля, изменились масштабы. Традиции остались прежними: мы работаем для нашего зрителя. И если он не имеет возможности доехать до наших театров в Петербург, значит, театр должен приехать к нему домой. В самую отдаленную местность. Вы ведь знаете, что три государственных, ведущих областных театра расположены в центре Северной столицы. И только два театра в области – «Святая крепость» в Выборге и театр «Апрель», который мы только 1 января приняли в нашу дружную областную семью, находится в городе Лодейное Поле.

Среди вопросов, заданных руководителям театров и Николаю Емельянову, были и вопросы как раз о техническом обновлении и в целом «о состоянии старых театральных стен». Все три областных театра по стечению обстоятельств размещаются в старинных исторических зданиях в центре Петербурга, все они нуждаются не просто в косметическом ремонте, а в серьезной реконструкции. И еще одно удивительное совпадение: все три театра отмечают в этом году юбилеи. Театр «Комедианты» и «Театр на Васильевском» встречают свою 30-ю весну, а Государственный театр «На Литейном» – 110 лет. И хотя официально Государственный областной театр с юридической точки зрения получил официальную прописку на Литейном и зарегистрирован только в 1944 году, художественный руководитель и директор театра С.А. Морозов подчеркнул в своем обращении к журналистам:

– Можно было бы остановиться и на этой цифре. Да, 1944 год. И все равно юбилей: 75 лет. Но мы находимся в таком «намоленном и обжитом театральном месте», что грех было не «замахнуться» на 110 лет. Потому что именно в этом месте, в этом здании все время была сцена, зрительный зал и был то так называемый «Интимный театр», то «Театр смеха», так что считаем себя, по праву причем, правопреемниками старейших театральных традиций Петербурга, Петрограда, Ленинграда и снова Санкт-Петербурга. И в этот, юбилейный для нашего театра, сезон, и в Год театра всей страны мы для себя определили тему этого сезона как «Текст XXI века», и все наши премьеры тем или иным образом обращены к анализу жизни нашего современника и сегодняшнего дня. Осенью состоялась премьера режиссера Андрея Сидельникова по пьесе Андрея Данилова «Человек из Подольска». Это пьеса признана на фестивале «Золотая маска» лучшей пьесой 2017 года. А Театр «На Литейном» имел право первой постановки на территории Санкт-Петербурга. Вторая из таких больших премьер нашего юбилейного сезона – это спектакль «(Не)Принятый вызов» по пьесе, специально написанной по заказу театра Верой Павловой по мотивам известного итальянского киносценария, но это оригинальное драматургическое произведение, которое по-новому, с таким… очень российским подходом, вглядывается в поколение 30–40-летних людей. Я очень рад, что мы в этой работе встретились со многими талантливыми людьми, в том числе с моим однокурсником Романом Агеевым. Спектакль «Антарктида», в котором он сыграл главную роль, – попал в номинанты «Золотой маски», и мы много с этим спектаклем гастролировали по всему белому свету, не забывая при этом, что наш самый главный зритель живет в Ленинградской области. И, наконец, буквально на днях состоялась премьера спектакля «Тот, который сказал «Не верю!» – это интерактивный спектакль-игра, посвященный основам театрального образования: Станиславского, Немировича-Данченко, и это обращение к нашему самому юному зрителю – 5–6 классы, и каждый из них может в течение этой интерактивной игры пожить в пространстве театральной сцены, побыть актером и режиссером, или реквизитором и светотехником. Выйти на свою первую в жизни сцену и воссоздать такой мини-спектакль.

Это наш подарок нашим самым юным зрителям. А если говорить о подарках, которые мы получили от правительства области в наш юбилейный год и в Год театра, то случилось то, о чем мы мечтали все эти годы. Мечты сбываются, потому что в конце прошлого года принято решение и выделены деньги на подготовку к большому капитальному ремонту нашего театра. Зрители, я думаю, знают, что мы находимся внутри жилого дома, а это дополнительные сложности и дополнительные обязательства. А последний ремонт в нашем театре был в конце 50-х годов. И вот, наконец, процесс пошел, и я надеюсь, вы в 21 году увидите прекрасное, обновленное здание театра с совершенно новыми техническими возможностями. Это царский подарок.

«Мечты сбываются», – сказал Сергей Морозов, художественный руководитель – директор театра «На Литейном». Театр, который отмечает юбилейный 110 год. А областному Государственному театру «Апрель» нет и года. Статус «государственного» он получил только 1 января этого года. Года театра. И, как сказал художественный руководитель и директор этого необычного театра Алексей Байдаков:

– Наш театр, в котором работают всего девять актеров, а я девятый, – театр аншлагов. У нас зал постоянно полон, билеты раскуплены уже на май, и мы умудряемся таким невеликим коллективом ставить в год по несколько премьер.

Театр «Апрель», конечно, не первый год живет и дарит жителям города Лодейное Поле радость. Театр, созданный исключительно на энтузиазме нескольких человек, сумел стать для жителей очень нужной и важной духовной составляющей жизни города, где всего-то 20 тысяч населения. Гордость лодейнопольцев – их театр. Театр, к чести руководства, обладатель очень симпатичного самостоятельного здания с залом на 210 мест, который, как вы поняли, никогда не бывает пуст.

А театр из города Выборга – «Святая крепость», свой первый спектакль показал зрителям 37 лет назад. И его художественный руководитель, заслуженный деятель искусств РФ – Юрий Лабецкий, почти «такая же достопримечательность и символ старого Выборга, как парк Монрепо или башня Олафа, – это сам Юрий Евгеньевич непринужденно пошутил на пресс-конференции. Но если без шуток, то это истинная правда. Театр тоже создан по инициативе самих актеров и при поддержке общественности Выборга. Начинался как театр кукол, стал своеобразным театром «Кукол и людей», и наряду с прекрасными спектаклями для детей актеры театра работают в жанре драмы, комедии и т.д. Кроме того, театр «Святая крепость» уже не первый год проводит Международные фестивали кукольных театров, на которые приезжают коллективы со всего мира. Нынче в портфеле заявки от театров кукол из Аргентины, Бразилии, Ливана, Египта, Израиля и других. 22 страны приедут в старинный Выборг, чтобы показать древнее, вечно прекрасное и вечно молодое искусство Театра кукол.

– Дети, спектакли для детей, – отметил первый заместитель председателя правительства по социальным вопросам Николай Петрович Емельянов, – это вообще особая тема жизни и творчества областных театров. Поскольку театры государственные, то все пять театров, как и положено, получают от правительства государственный заказ. В этом заказе прописаны обязательные условия постановки премьерных спектаклей, в том числе спектакли для детей. И мы очень рады, что никто не воспринимает это как некий формализм и подходят к этому творчески и ответственно. Спасибо им за это.

А заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель и режиссер театра «Комедианты» поднял еще одну очень важную тему:

– Сегодня, оказывается, материалом для театра может быть все что угодно. Это такое сладкое слово СВОБОДА! Это такое время… И пусть будут все театры, любые виды и подвиды. Инсталляции и трансформации и новации. Но должны быть и приоритеты. И я очень рад, что наши областные театры сохраняют их – традиции русского психологического театра, где главная фигура, главный материал – актер. И у нас, например, вышел на сцену опять Мольер – «Лекарь поневоле». Веселый спектакль, и для нас это очень важно: поднимать людям настроение. И на нашей афише написано высказывание самого Мольера: «Я веселю людей, исправляя их!» Мне кажется, это гениальная фраза, и мы к этому стремимся. В этом смысле, мне кажется, меня поддержат все мои коллеги.

Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА