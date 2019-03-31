Юбилейный день рождения Всеволожского народного театра прошел под аплодисменты

Всеволожский любительский драматический театр 30 марта отметил юбилейную дату: исполнилось 45 лет со дня присвоения ему звания «народный».

По случаю большого праздника зрительный зал Всеволожского центра культуры и досуга был полон гостей, которых ждало много сюрпризов. Были и почетные гости, главный из них – Любовь Николаевна Сребродольская. Именно она – тогда режиссёр – поставила 45 лет назад спектакль «Без вины виноватые», за который театр и был удостоен этого звания.

Краткие выразительные сцены из любимых спектаклей в исполнении известных актёров-любителей, богатые костюмы и красивая «одежда сцены», ретро-показ сохранившихся старых фотографий и видеозаписей – стали только прелюдией к изумительной постановке «Дядюшкин сон». В ней вновь блистали талантами корифеи нашей сцены: Наталья Краскова, Анна Кузькина-Рящикова, Лариса Мочалова, Юрий Федулов, Станислав Беганский, Елена Прокофьева.

Поле того, как отгремели аплодисменты, началась официальная часть с поздравлениями и награждениями. Коллектив театра и режиссёров поздравила Людмила Боевчук, заведующая сектором театрального и циркового искусства Государственного бюджетного учреждения культуры «Дом народного творчества», Наталья Краскова – начальник районного отдела культуры, Маргарита Фролова, и.о. главы администрации МО «Город Всеволожск», Людмила Горобий, руководитель Центра культуры и досуга.

История Всеволожского народного драматического театра была представлена в афишах и фотографиях, с которыми зрители знакомились у входа в зал. К памятным снимкам добавились 30 марта ещё несколько фотографий, на которых запечатлён этот замечательный юбилей.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА