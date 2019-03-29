Летающая лыжница из Токсово завоевала бронзовую медаль на чемпионате России

С 27 по 31 марта в Федеральном центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» в Чайковском Пермской области проходит чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина.

28 марта в рамках чемпионата проходило соревнование среди женщин на трамплине К-95. В этот день 17-летняя спортсменка из Токсово Лидия Яковлева завоевала бронзовую медаль. Золотую медаль чемпионата на этот раз завоевала 27-летняя Ирина Аввакумова из Москвы, на втором месте – петербурженка Софья Тихонова.

Напоминаем, мастер спорта Лидия Яковлева проживает в поселке Токсово Всеволожского района. Тренируется на Кавголовских трамплинах. В 2018 году она стала чемпионкой России, а в декабре 2018 года выиграла этап Кубка мира. Причем наша Лидия обыграла олимпийскую чемпионку норвежку Марен Лундбю.

Людмила ОДНОБОКОВА