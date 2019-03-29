Кудровский транспортный узел развяжут

На совещании по развитию дорожной сети Кудрово наметили планы развития дорог как на ближайшие годы, так и на долгосрочную перспективу.

В этом строительном сезоне расширят Ленинградскую улицу от пересечения с Центральной улицей до железной дороги, чтобы разгрузить въезд в Кудрово с улицы Дыбенко. Кроме того, в перспективе возможно строительство виадука над железной дорогой, но только после согласования с правительством Санкт-Петербурга.

До 1 октября будет сделано спрямление улицы Центральной у примыкания улицы Пражской. А до 1 декабря «Ленавтодор» сделает проект продления Центральной улицы в Южном Кудрово до Народной улицы.

Кроме того, предполагается проектирование и строительство развязки у магазина ИКЕA.

– После строительства всех намеченных дорог мы, безусловно, развяжем кудровский транспортный узел, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива