Корпуса 6.1 и 6.6 ЖК «Радужный» планируют сдать в эксплуатацию этим летом

Вопрос новоселья дольщиков корпусов 6.1 и 6.6 ЖК «Радужный» может решиться к лету. Строительством домов вплотную занялась строительная компания «Гарант». Об этом сегодня, 29 марта, на расширенном административном совете во Всеволожске рассказал заместитель председателя областного правительства Михаил Москвин.

– Пока не решен вопрос строительства других корпусов, – подчеркнул Михаил Москвин. – Прорабатываются методы привлечения инвесторов. Прежде чем начать возводить проблемные дома, необходимо изучить ситуацию, решить проблему с банкротством, подписать соглашения. Естественно, для того, чтобы достроить дома, необходимо время.

Ирэн ОВСЕПЯН