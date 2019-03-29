Во Всеволожске подвели итоги социально-экономического развития района за 2018 год
На строительство социальных объектов во Всеволожском районе правительство Ленинградской области выделило из консолидированного бюджета 10 миллиардов рублей.
Об этом сегодня, 29 марта, на расширенном административном совете «Итоги социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
– За последние несколько лет на строительство социальных объектов во Всеволожском районе тратятся огромные средства, – подчеркнул глава 47-го региона. – Это позволило решить проблему в пригородных новостройках и сбить накал страстей. Финансирование будет увеличиваться и дальше. Планируется строительство и ввод в эксплуатацию поликлиник, нового онкоцентра, детсадов и школ. В нынешнем году область потратит на строительство соцобъектов 8 млрд рублей. Такой большой суммы в бюджете не было заложено никогда.
– Главная наша цель – повышение уровня и качества жизни населения, – отметила глава муниципального образования Ольга Ковальчук. – От хорошей работы специалистов зависит благосостояние людей. Хочу сказать, что нам есть чем гордиться. В результате продуктивного взаимодействия администрации района, губернатора и правительства Ленинградской области удалось достичь успехов. Несмотря на последние экономические сложности, бюджет района растет. Доходная часть с 2014 года увеличилась в полтора раза и составила 12 млрд рублей. Более пяти миллиардов рублей из этой суммы было направлено на социальный сектор. Существенно увеличилось финансирование системы культуры, образования. Расходы на сферу физкультуры и спорта увеличились в 29 раз.
По словам главы администрации Андрея Низовского, в районе быстрыми темпами развивается аграрное производство:
– В прошлом году агрофирма «Выборжец» инвестировала 3 миллиарда рублей на развитие производства. В нынешнем году предприниматели планируют вложить 4 млрд рублей. По данным статистики, за последние годы экономика района демонстрирует устойчивые показатели развития. Даже последние трудности только расправили местным предпринимателям крылья. В 2018 году общий объем отгруженных товаров и услуг собственного производства в районе по крупным и средним предприятиям и организациям района увеличился на 5,3 % и составил 208,6 млрд рублей.
Как отметил Андрей Низовский, в 2018 году в поселке Бугры начала свою работу одна из ведущих промышленных групп «Балтийская промышленная компания». В рамках инвестиционной программы был построен инжиниринговый центр. Сегодня промышленность Всеволожского района стала основным драйвером экономического роста.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА