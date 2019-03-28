Во Всеволожске чествовали работников культуры

В Детской школе искусств им. М.И. Глинки во Всеволожске в минувшую среду, 27 марта, состоялось районное мероприятие, посвященное Дню работника культуры «Мы служим родной культуре».

После выступления народного самодеятельного коллектива – оркестра русских народных инструментов «Садко» (руководитель – заслуженный артист РФ Игорь Тонин), – исполнившего «Вальс» Дмитрия Шостаковича и «Метелицу» Юрия Гаврилова, на сцену поднялся глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский:

– Отнюдь не всякий понимает, что работники культуры всегда трудятся именно тогда, когда другие отдыхают. Именно они делают нашу жизнь более насыщенной. В этот теплый день я желаю вам хорошего настроения и успехов в вашем непростом, но очень нужном для нас всех труде!

Лучших работников сферы культуры наградили грамотами и благодарностями.

Силами преподавателей ДШИ им. М.И. Глинки для присутствующих был организован праздничный концерт, а в завершение все спели Гимн работника культуры.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА