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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске модернизируют наружное освещение

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Всеволожск внедряет пилотный проект, направленный на модернизацию уличного освещения.

В случае успешного старта в городе в рамках энергосервисного контракта будет реализована масштабная программа по переходу к новым технологиям. Это приведет к значительной экономии затрат на электроэнергию.

– Сегодня 85 процентов освещения переведено на консольные светильники РКУ – 250, – рассказывает начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства города Всеволожска Сергей Константинов. – Однако это оборудование неэкономно расходует электричество. Поэтому сейчас ведется работа по согласованию пилотного проекта, в рамках которого планируется установка энергосберегающих светильников на трех улицах города: на Октябрьском проспекте, улице Шишканя и улице Михайловской. На каждом участке будет установлено по пять современных светильников.

По словам собеседника, территории выбирались исходя из степени освещенности улиц.

– Ориентировочно работы в рамках пилотного проекта по установке начнутся уже в апреле и завершатся к концу будущего месяца. Аналогичные работы были проведены в Приозерске, Тихвине. Однако, кроме положительных отзывов, жители высказывали недовольство. Чтобы избежать нареканий, необходимо тщательно взвесить все за и против. Необходимо изучить, как работает оборудование в разных погодных условиях, произвести замеры новой техники. Если в результате исследований КПД современного оборудования будет высоким, тогда и примем решение о дальнейшем заключении энергосервисного контракта, после которого последует замена всех светильников в городе, – говорит Сергей Константинов.

Отметим, что ежегодный контракт на обслуживание уличного освещения во Всеволожске составляет порядка 12 миллионов рублей. Эти деньги обычно тратятся на содержание существующей сети.

Ирэн ОВСЕПЯН

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