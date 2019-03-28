Актуальные вопросы здравоохранения обсудили с общественностью

Заседание Общественного совета при Всеволожской межрайонной клинической больнице прошло в среду, 27 марта.

В числе обсуждаемых вопросов были диспансеризация и оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан, а также подведение итогов работы учреждения в 2018 году и задачи на 2019 год.

Так, основными проектами, реализованными в минувшем году, стали создание единой модели управления качеством и безопасностью медицинской деятельности в соответствии с практическими рекомендациями Росздравнадзора и создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Также были названы реализованные проекты повышения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, создание «Доступной поликлиники» для маломобильных групп населения и проект «Волонтеры-медики».

В рамках заседания была озвучена информация о кадровом составе учреждения. В 2018 году во Всеволожской КМБ работало 2528 человек, из них врачей – 649 человек, среднего медперсонала – 1052 человека, младшего медицинского персонала – 195 человек. Было обучено 232 врача и 244 средних медработника.

Снизилась так называемая смертность от всех причин, материнская смертность вышла на нулевой показатель, значительно снизилась детская смертность в возрасте от 0 до 17 лет. Незначительно повысились показатели смертности от новообразований и дорожно-транспортных происшествий.

План по диспансеризации выполнен на 100 процентов, по вакцинации против гепатита В – на 78 процентов, по вакцинации против пневмококка – на 100 процентов.

В целом члены Общественного совета признали работу Всеволожской КМБ удовлетворительной и поблагодарили медиков за заботу о здоровье жителей района. Нынешний, 2019 год объявлен годом внедрения системы менеджмента качества и безопасности медицинской деятельности, соответствующей национальным и международным стандартам; информатизации и электронного документооборота; высокого сервисного обслуживания и эффективного управления больницей.

Светлана ЗАВАДСКАЯ