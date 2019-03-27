Фестиваль молодежных команд КВН пройдет в Кузьмолово

В Кузьмоловском Доме культуры 31 марта пройдет Фестиваль молодежных команд КВН муниципальных образований Всеволожского района.

За звание самых веселых и находчивых смогут побороться молодые люди от 14 до 35 лет. В команде допускается участие двух ветеранов игры КВН.

Тема фестиваля: «Вся жизнь театр». Игра откроется традиционным для КВН приветствием команд. Следующим конкурсом станет «Фото-разминка». После первого круга жюри определит самую слабую шутку и отпустит команду со сцены с минимальной оценкой. Оставшиеся команды представляют на суд зрителей и жюри следующие шутки, и так до тех пор, пока на сцене не останется одна команда. А в завершение участники продемонстрируют свои способности в конкурсе «Музыкальное домашнее задание».

Жюри будет оценивать находчивость и юмор, а также художественный уровень и исполнительское мастерство участников. Команды КВН, ставшие победителями, награждаются дипломами, кубками и памятными подарками.

Мероприятие пройдет по адресу: пос. Кузьмоловский, ул. Леншоссе, д. 8. Начало в 16.00.