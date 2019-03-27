Поселок Мурино стал городом

Муринское сельское поселение стало городским, а поселок Мурино – городом.

Соответствующий закон был одобрен сегодня, 27 марта, Законодательным собранием Ленинградской области. Инициатива об изменении статуса поселения принадлежит губернатору Александру Дрозденко.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, в прошлом году решение о смене статуса поселения принял совет депутатов поселения. Идею поддержали в совете депутатов Всеволожского района.

Перед преобразованием был проведен интернет-опрос, по итогам которого 83,5% участников поддержали изменение.

По последним данным, в Мурино зарегистрировано 42 340 человек, но фактически проживающих здесь вдвое больше. В нынешнем году поселение отпразднует 270-летие со дня основания.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива