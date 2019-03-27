Команда Всеволожской школы № 3 победила в конкурсе «Безопасное колесо»

В минувший вторник, 26 марта, Всеволожская школа № 5 собрала более 120 дисциплинированных участников и юных инспекторов дорожного движения из 30 школ района на традиционный муниципальный конкурс «Безопасное колесо».

Мероприятие началось с награждения участников заочного муниципального конкурса детского творчества «Дорога и мы», который проходил во Дворце творчества Всеволожского района в феврале 2019 года. Конкурс «Дорога и мы» привлек 342 участников из 38 образовательных учреждений района. Самые лучшие работы направлены на региональный этап в областной Центр «Ладога». Награды победителям вручил директор Дворца Александр Моржинский.

Участие в судействе конкурсантов приняли приглашенные специалисты из межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД: старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Алина Самохвалова, старшие инспектора дорожно-постовой службы Андрей Владимиров и Фёдор Дьяконенко.

Маршрут каждой команды проходил по следующим станциям: «Знатоки правил дорожного движения», «Дорожный знак», «Знание основ оказания первой помощи», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Фигурное вождение велосипеда», «Творческий конкурс».

В итоге по общему суммарному количеству баллов золото завоевала команда Всеволожской школы № 3, серебро – команда Сертоловской школы № 1, бронзу – команда Лесновского центра образования.

Татьяна СОКОЛОВА

Фото Антона ЛЯПИНА