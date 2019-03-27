Завод «Форд» остановит работу во Всеволожске к концу июня

Компания «Форд» уведомила областное правительство об остановке завода во Всеволожске.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, данное решение связано с сокращением объема продаж на автомобильном рынке.

Отметим, что в правительстве 47-го региона считают, что закрытие завода не принесет существенных убытков, так как ежегодные налоговые перечисления в размере 150 млн рублей составляют всего 0,1 процента доходов областного бюджета. Другое дело – сотрудники предприятия, которые останутся без работы с июля нынешнего года. Поэтому областные власти ведут переговоры с руководством компании о выплате компенсаций коллективу завода. Всего на предприятии трудятся 969 человек, из них около 500 – жители Ленинградской области.

В правительстве отмечают, что ситуацию с дальнейшим трудоустройством сотрудников завода возьмет под контроль Государственная инспекция по труду в Ленинградской области. Подключится к решению проблемы и областная служба занятости населения, которая организует работу выездных консультационных пунктов. Также планируется провести консультации по профориентации и переобучению работников.