Гармонисты со всей России – на сцене в Романовке

После пятилетнего перерыва было возобновлено сотрудничество между продюсерским центром «Русская гармонь» и ансамблем Бориса Зонова «Отрада».

В ознаменовании этого события 24 марта в поселке Романовка, где базируется ансамбль «Отрада», прошел концерт, на котором выступал руководитель продюсерского центра «Русская гармонь» Александр Ганичев (город Москва). Он привез с собой замечательных гостей.

В Романовку приехал Алексей Мазуров, автор слов и мелодии к песне «Вы любите гармонь», которая стала гимном гармонистов России. Песня исполняется по всей стране, и многие считают ее народной, но не догадываются, что автор песни имеет звание «Народный гармонист России» и проживает в Нелидово Тверской области. В январе 2019 года Алексею Мазурову исполнилось 70 лет, и концерт в честь этого юбилея проходил в Малом зале Кремля.

И еще один автор песни, которая стала хитом, выступал в этот вечер в Романовке. Это – народный гармонист России Владимир Опарин (город Пермь). Это он написал всем известную «Эх, не пыли, дорога!»

А 26 марта в Санкт-Петербурге, в Культурном центре «Троицкий», состоялся новый концерт в том же составе.

Теперь, когда сотрудничество с московским центром «Русская гармонь» продолжится, мы надеемся, что гармонисты России будут неоднократно радовать Всеволожский район своими зажигательными выступлениями.

Людмила ОДНОБОКОВА

На фото автора: руководитель продюсерского центра «Русская гармонь» Александр Ганичев и артистки ансамбля «Отрада» (слева – Настя Елисеева, справа – Алена Елисеева)