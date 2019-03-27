В комитете по ЖКХ Ленинградской области сменился руководитель

Со следующей недели комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области будет возглавлять Александр Тимков.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Дрозденко. Его предшественник Сергей Кузьмин станет советником главы 47-го региона. С 2016 года Тимков занимал пост председателя комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, трудовая деятельность Александра Тимкова началась с должности дорожного рабочего Тихвинского дорожного ремонтно-строительного управления. Затем он долгие годы занимал руководящие посты на предприятиях и в организациях. В 2014 году Александр Тимков возглавил администрацию Тихвинского района Ленинградской области. Новый глава комитета по ЖКХ окончил Санкт-Петербургский Северо-Западный государственный технический университет, а также Межотраслевой институт повышения квалификации Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.