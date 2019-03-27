Всеволожцев приглашают на День открытых дверей в Центр тестирования ГТО

Любители здорового образа жизни 24 марта отмечали 5 лет со дня возрождения ГТО.

В честь юбилея во Всеволожском районе было подготовлено несколько мероприятий. 21 марта в Щеглово прошел фестиваль по выполнению нормативов испытания комплекса ГТО «На рекорд!». 26 марта принимались нормативы ГТО у учащихся 9–11 классов Всеволожской школы № 3.

28 марта состоится День открытых дверей – в Центр тестирования ГТО сможет прийти любой желающий. Принимать гостей будут с 10.00 до 18.00. Центр находится по адресу: г. Всеволожск, ул. Магистральная, д. 9, лит. А (микрорайон Бернгардовка).

Напомним, 24 марта 2014 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне».

Людмила ОДНОБОКОВА