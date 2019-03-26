В деревне Аро Колтушского поселения сдали проблемные новостройки

Госстройнадзор Ленинградской области дал добро на ввод трех домов в деревне Аро Колтушского поселения.

Общий жилой фонд проблемных долгостроев ЖК «Чудеса света» составил десять тысяч квадратных метров. Всего в пятиэтажных домах №№ 6, 7, 14 около 200 квартир.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградкой области, жильцы должны были справить новоселье еще в прошлом году. Однако компания застройщика не устраняла замечания Госстройнадзора. Это стало причиной для срыва сроков ввода жилья в эксплуатацию. В итоге недостатки устранялись в ручном режиме. Консультации с контролирующими органами велись постоянно.

Отметим, что всего в ЖК «Чудеса света» входят 15 домов. В данный момент застройщик завершает строительство и намерен направить в комитет Госстройнадзора заявление на получение ЗОСа и разрешения на ввод в эксплуатацию корпусов №№ 15, 16.