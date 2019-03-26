Всеволожцев приглашают на встречу, посвященную Году театра
В концертном зале Детской школы искусств им. М.И. Глинки 31 марта в 12.00 состоится творческая встреча «Моя любовь – театр!», посвященная Году театра и Всемирному дню поэзии.
В мероприятии примут участие члены клубного формирования «Родник» Всеволожского района.
Юные артисты образцового музыкального театра «Премьера» покажут музыкальную сказку «Кошкин дом» по мотивам произведения С. Я. Маршака. У открытого микрофона прозвучат стихотворения всеволожских поэтов.
Вход свободный. С собой необходимо взять сменную обувь.