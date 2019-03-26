Во Всеволожске 1 апреля стартует двухмесячник по благоустройству

В городе Всеволожске с 1 апреля по 31 мая пройдет двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке улиц, территорий общего пользования и мест массового отдыха населения.

В этот период муниципальные, государственные бюджетные учреждения и коммерческие организации выведут своих сотрудников на уборку прилегающих территорий, улиц и общественных пространств. У горожан, которые захотят поучаствовать в благоустройстве города в индивидуальном порядке, тоже будет такая возможность. Проведение двух общегородских субботников запланировано на 26 апреля и 24 мая – однако свои коррективы может внести погода.

Все организационные вопросы по уборке Всеволожска будут решены на установочном совещании штаба по проведению двухмесячника, которое состоится в районной администрации на предстоящей неделе. Один из главных вопросов для обсуждения станет порядок обеспечения инвентарем и расходными материалами всех участников предстоящих субботников.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива