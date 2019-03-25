В Лемболово нашли пропавшую школьницу

Всю ночь продолжались поиски 11-летней девочки, потерявшейся в лесу возле детского оздоровительного лагеря «Пионер», расположенного в поселке Лемоболово. Выход группы детей за пределы лагеря для обычной лыжной прогулки чуть было не закончился трагедий.

Вчера вечером группа детей из лагеря «Пионер», занимающихся спортивным ориентированием, вышли в сопровождении тренеров за пределы территории для знакомства с маршрутом. Предполагалось, что прогулка займет не больше часа, и уже к 19.00 ребята вернутся на ужин. Однако на обратном пути выяснилось, что одна из участниц команды отстала от группы. Тренеры попытались найти ее своими силами, но девочка исчезла в неизвестном направлении – пришлось поднимать тревогу.

На месте событий была организована поисково-спасательная операция, в которой приняли участие специалисты МЧС, полицейские, добровольцы из волонтерских отрядов, сотрудники лагеря и петербургского комитета по образованию, родители пропавшей девочки. В районе пяти часов утра поиски увенчались успехом – школьницу нашли по следам лыж. По неизвестной пока причине девочка в какой-то момент отклонилась от маршрута и ушла в лес.

Ребенка доставили в больницу, где ей диагностировали небольшое переохлаждение. По факту случившего Следственный комитет начал проверку.