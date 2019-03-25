Во Всеволожский район пришла этновесна

Официальное открытие пятого межнационального фестиваля «Этновесна-2019» состоялось 23 марта в Доме культуры Рахьинского поселения.

Организаторами праздника стал Дом дружбы Ленинградской области. Гостей по традиции встречали хлебом-солью, а шаман бил громко в бубен, призывая на праздник весну.

– В 47-м регионе проживают представители более 140 народов, каждый из которых по-своему отмечает приход весны, – рассказал на открытии фестиваля директор Дома дружбы Ленинградской области Владимир Михайленко. – Это и финская Ласкиайнен, и русская Масленица, и татарский Кара-боткасы. Перечислить все названия не хватит и часа. Все праздники имеют древнюю историю и уходят своими корнями в язычество, христианство, мусульманство и другие религии.

Владимир Михайленко отметил, что на днях в Доме дружбы отпраздновали День весеннего равноденствия – Новруз. На праздник собрались узбеки, киргизы, татары, туркмены, чуваши, албанцы. После вступительной речи директор Дома дружбы Ленинградской области вручил заместителю главы администрации Всеволожского района Светлане Хотько и главе администрации Рахьинского поселения Виталию Воробей уникальные раритеты – книги о геральдике Ленинградской области, изданные впервые за последние сто лет.

– Такие мероприятия очень важны и нужны, – говорит Светлана Хотько. – Они помогают становлению межнациональных отношений. Когда люди узнают о традициях и праздниках друг друга, они становятся ближе. Поэтому надо чаще встречаться, ведь благодаря общению мы становимся дружнее. Не секрет, что Всеволожский район один из самых густонаселенных и многонациональных в России. Очередное масштабное мероприятие, направленное на объединение разных народов, пройдет в августе. В прошлом году Всеволожский район получил фестивальный символ большого межнационального праздника «Россия – созвучие культур» – деревянную ладью. Подготовка к мероприятию уже началась.

– На этнофестиваль пришли представители многих национальностей Всеволожского района, – рассказала начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениями Яна Сахацкая. – В рамках мероприятия организовано более двадцати мастер-классов по вышивке, изготовлению кукол, росписи. Такие праздники помогают дружить сердцем.

– На нашем столике небольшое белорусское подворье, – говорит президент Фонда российско-белорусского сотрудничества «Белые росы» Ирина Рогова. – Традиционно в белорусском прикладном творчестве преобладали лен, солома и керамика. Наша небольшая выставка состоит именно из этих изделий. Мы каждый год принимаем участие в фестивале. Очень хочется, чтобы теплые взаимоотношения, которые были между бывшими братскими республиками, возродились вновь.

Ирэн ОВСЕПЯН

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