Виталий Иванов – чемпион России

Житель Ленинградской области мастер спорта по лыжному двоеборью Виталий Иванов стал чемпионом России 2019 года.

Чемпионат проходил в Нижнем Тагиле. 22 марта состоялись соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина К-90 и гонка Гундерсена на 10 километров. В этих состязаниях Виталий Иванов завоевал первое место в личном зачете.

Виталий живет в Выборге. Заниматься лыжным двоеборьем стал в Светогорском отделении Кавголовской школы олимпийского резерва. Школу закрыли, но основные тренировки у Виталия до сих пор проходят на Кавголовских трамплинах. А летом он занимается в нашем лыжном тоннеле. Сейчас ему 20 лет. Он всего год выступает в группе взрослых спортсменов, но на нынешнем чемпионате оттеснил на второе место многократного чемпиона России Эрнеста Яхина.

Напомним, Виталий Иванов – член сборной команды России, главным тренером которой является наш земляк – житель Токсово и бывший выпускник Кавголовской школы олимпийского резерва – Алексей Баранов.

Людмила ОДНОБОКОВА