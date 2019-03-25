Более 250 спортсменов сошлись на татами в Санкт-Петербурге

В минувшую субботу, 23 марта, состоялось IV Открытое первенство Санкт-Петербурга по киокушин каратэ Союза Киокушин каратэ России (Ренгокай). В турнире принимали участие более 250 спортсменов из нескольких регионов России и ближнего зарубежья.

Международный союз профессионалов в сфере единоборств «Киокушин Профи» представляли воспитанники МОО «Федерация каратэ киокусинкай» из города Всеволожска Ленинградской области, подопечные руководителя организации Семена Акимова.

Девятилетний боец Руслан Капин провел на татами четыре непростых поединка с достойными противниками, уступив лишь однажды, и получил серебряную медаль и Кубок призера Первенства Санкт-Петербурга. Вероника Назинцева также заняла второе место. Но лучшим из всеволожских каратистов, занявшим первое место на пьедестале почета, стал Максим Николаев.