Призвание – дарить людям радость

Мы приближаемся к значимой для многих наших людей дате – Дню работника культуры. Очень хорошо, что это событие произойдёт в конце первого весеннего месяца. Весна! Природа радуется! Радуются и те, кто выбрал для себя служение – дарить людям радость. Накануне этого праздника наш корреспондент встретился с начальником отдела культуры администрации Всеволожского района Натальей Красковой.

– Наталья Вадимовна, что главное в вашей профессии?

– Сделать жизнь людей лучше. И мы это делаем. К примеру, 27 марта во Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки мы проведём районное мероприятие, на которое пригласим лучших представителей профессии: работников Домов культуры наших поселений, преподавателей школ искусств, библиотекарей, руководителей творческих коллективов и тех, кто помогает в нашей важной для людей работе.

Мы соберёмся в этот день в прекрасном зале, который по уровню оснащённости, без преувеличения, – один из лучших концертных залов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В качестве подарка администрация района выделила для работников культуры средства на приобретение билетов в Санкт-Петербургский Мюзик-холл. Учитывая то, что указом президента нынешний год объявлен Годом театра, – лучшего подарка для наших работников культуры, чем встреча с богиней театра Мельпоменой, вряд ли можно желать.

Правительство Ленинградской области также не оставило нас без внимания: оно в качестве подарка предоставило нам возможность побывать на спектакле в Театре «Буфф».

Неделя празднования завершится 30 марта в 15.00 в Доме культуры г. Всеволожска, где наш знаменитый Всеволожский драматический театр отметит 45­-летие со дня присуждения ему звания «Народный». Пользуясь случаем, приглашаю всех желающих разделить с нами радость. Это будет хорошим восклицательным знаком, венчающим жизнь творческого коллектива. И, конечно же, – повод выразить благодарность скромным служителям сцены и вспомнить о тех, кого уже нет с нами.

– Наша газета не раз писала о работниках культуры, об их достижениях…

– Вряд ли День работника культуры – повод для подведения итогов, но всё-таки скажу, что мы сделали немало. И главное – всегда делали и будем в будущем делать всё возможное, чтобы воспитать не человека потребления, а человека мыслящего и чувствующего, создать гармоничную личность, гражданина, патриота нашей Родины.

Мы, работники культуры, при этом чувствуем заботу нашего государства. Ни для кого не секрет, что оно в настоящее время уделяет большое внимание поддержке школ искусств в стране, воспитывающих настоящих творцов.

К примеру, в текущем году лучшим школам искусств нашего района будет оказана серьёзная помощь для развития в рамках подраздела «Культурная среда» национального проекта «Культура России»: Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки получит из бюджетов всех уровней 12 миллионов рублей, а Агалатовская школа искусств – 3 миллиона.

В сфере нашего постоянного внимания находится и библиотечное дело. У нас в районе 29 библиотек, объединённых в структуру «Всеволожская межпоселенческая библиотека». На приобретение книг для библиотек района по программе «Культура Ленинградской области» в этом году будет выделено 1 миллион 650 тысяч рублей. Библиотеки, как и музеи, были и будут всегда.

И, конечно же, мы отдаём себе отчёт в том, что живём и работаем на опалённой Великой Отечественной войной земле, а легендарная Дорога жизни – предмет нашей общей гордости и заботы. И потому все культурные мероприятия, организуемые и проводимые нами с большой ответственностью, без лишней скромности, известны не только на нашей ленинградской земле, но и далеко за её пределами.

– Иногда приходилось сталкиваться с тем, что городские и районные культурные мероприятия дублировали друг друга…

– Вот уже в течение трёх лет отдел культуры Всеволожского района объединяет усилия работников культуры г. Всеволожска и Всеволожского района не только в организационной, но и в финансовой сфере. Дублирования культурных мероприятий, на мой взгляд, быть не должно. Мы работаем для всех. Делаем общее дело и имеем ощутимые результаты. У нас постоянно растёт число участников клубных формирований в районе. Это один из главных критериев оценки нашей общей работы, а также работы органов местного самоуправления.

Мы также принимаем активное участие в создании доступной среды для граждан с ограниченными возможностями. Культура – для всех! Никто не должен быть обделён.

– Какие новшества в сфере культуры планируются в районе?

– В Ленинградской области в целом и в нашем районе в частности планируется строительство «модульных» Домов культуры для сельских и городских поселений, в которых меньше 2000 жителей. Сейчас этот вопрос прорабатывается, определяется финансирование, согласовываются земельные участки для размещения таких объектов. Но в любом случае эти Дома культуры появятся, ведь не все поселения области находятся в шаговой доступности от мегаполиса.

Также у нас есть ряд «готовых» проектов по строительству новых Домов культуры. Один из них – Дом культуры в Токсово. Есть серьёзные намерения подобного строительства и в Дубровке. Большая потребность в строительстве объекта дополнительного образования есть в Кудрово и в Янино.

В настоящее время в районе работают 6 школ искусств, в которых обучаются 3500 наших детей. При этом все наши школы искусств в течение многих лет отмечаются заслуженными наградами в области культуры. Это говорит о том, что наши педагоги – специалисты высшего уровня, а дети наши – талантливы.

И вообще, в сфере культуры у нас работают влюблённые в своё дело люди. 27 марта мы на нашем районном празднике скажем им огромное спасибо за честный и самоотверженный труд и поздравим с профессиональным праздником.

Беседу вёл Владимир ШЕМШУЧЕНКО