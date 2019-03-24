В память о подвиге прадедов

Ленинградское региональное отделение ООД «Бессмертный полк России» приглашает школьников к участию во Всероссийском конкурсе «Мой прадед».

В рамках проекта «Правнуки победителей» Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» при поддержке Министерства просвещения РФ, ООД «Поисковое движение России», ВОД «Волонтеры Победы» и МИА «Россия сегодня» проводит конкурс «Мой прадед». Во многих семьях сохранились данные о боевом пути родственников, участвовавших в Великой

Отечественной войне или конфликтах 1930–1940 гг. С целью сохранения исторической памяти, национальных традиций, обеспечения преемственности поколений школьникам от 11 до 18 лет предлагается написать сочинение или исследовательскую работу в рамках конкурса.

Все желающие принять участие должны до 31 марта заполнить карточку бойца на сайте конкурса и написать сочинение-рассуждение на одну из тем, предложенных в личном кабинете. Помочь в написании творческой работы могут воспоминания родственников, данные из архивов, газет и других открытых источников (obd­-memorial.ru, pamyat-­naroda.ru, podvignaroda.ru).

Все школьники, которые отправят свои работы, получат электронные сертификаты участника конкурса от ООД «Бессмертный полк России». Победителей регионального конкурса ждет награда – памятные призы.

Кроме того, Всероссийский экспертный совет определит 10 победителей, которые примут участие в шествии Бессмертного полка 9 Мая в Москве в первой колонне вместе с Президентом РФ Владимиром Путиным. Один из десяти номинантов получит главный приз – путевку во Всероссийский детский центр «Орленок».

Подробная информация об организаторах, порядке проведения и требованиях конкурса – на официальном сайте: http://www.pravnuki­-pobediteley.ru

Фото Антона ЛЯПИНА из архива